“بلومبيرغ” ليبيا فاجأت الأسواق بالسرعة التي تمكنوا بها من استعادة إنتاج النفط

عززت ليبيا إنتاجها النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يومياً، مقتربةً شيئاً فشيئاً من المستوى الذي كانت تنتجه قبل بدء الحرب في البلاد.

وقال وكالة “بلوميرغ أن إنتاج ليبيا يشكل تحدياً “غير مرحب به ” لمنظمة “أوبك “، التي كان من المقرر أن تزيد الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً في يناير كجزء من خطة لتخفيف التخفيضات التي بدأت في مايو في ذروة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن ليبيا زادت من الإنتاج في حقول الشرارة والواحة لأول مرة منذ يناير الماضي، وستصدر براميل إضافية الى الأسواق العالمية بمليون برميل يوميا هذا الشهر.

وفي هذا السياق قال “بيل فارين برايس” المدير في شركة “إنفيروس للأبحاث” إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها فاجأت الأسواق بالسرعة التي تمكنت بها من استعادة إنتاج النفط المتوقف، لافتا إلى أن ليبيا تجاوزت أزمتها وكل شيء يعتمد الآن على إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وفق قوله .

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت منتصف أكتوبر الماضي رفع حالة القوى القاهرة في كافة الحقول والموانئ النفطية في ليبيا ،بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنينف

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