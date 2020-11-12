خاص: وزارة العمل بالوفاق تراسل رئيس مجلس إدارة مصرف الأندلس وتطالبه بايقاف قرار اعفاء المدير العام “أمجد أشرف”

كشف مصدر مسؤول بمصرف الأندلس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن مراسلة مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية “عبد الناصر الرويمي” بوزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الأندلس.

تضمنت المراسلة التي تحصلت صدى حصريا عليها أن اعفاء “أمجد أشرف” من منصبه كمدير عام للمصرف يعد مخالفاً لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ، مطالباً إيقاف القرار إلى حين تكليف لجنة من مفتشي العمل لمقابلته والوقوف على جدية الأسباب وشرعة الإجراءات .

حيث عمم رئيس مجلس إدارة في رسالة تحصلت صدى حصريا عليها قرار اعفاء “أمجد الشريف” وتكليف مدير مؤقت “سعد الصفراني” .

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