مالية الوفاق تطلب من البعثات الدبلوماسية سرعة إقفال حسابتها وإرسالها للوزارة

طالبت ورزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عبر إدارة المراقبين الماليين من البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة إقفال حسابتهم المالية وإرسالها إلى الزارة في أسرع وقت ممكن.

وأوشارت الإدارة في خطابها المؤرخ في الثاني من شهر نوفبمر الحالي والموجه للمراقبين الماليين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج إلى ضرورة إقفال الحسابات وإرسالها بصورة عاجلة مع إرفاق نسخة من آخر رسالة تم بموجبها تحويل حسابات السفارات المكلفين بها.

ويأتي قرار مالية الوفاق الذي نشر اليوم الخميس عملا بنص المادة رقم 156 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي تقضي بإلزام كل بعثة بأن ترسل حساباتها شهريًا إلى الإدارة العامة للحسابات في موعد لا يتجاوز الشهر الواحد نظرًا لأهمية الإجراء.

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