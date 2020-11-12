اقتصاد الوفاق تستعرض نتائج الزيارات الميدانية لحصر الشركات المتعثرة بالمنطقة الغربية

استعرضت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة حصر الشركات المتعثرة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن اللجنة ناقشت النتائج التي توصلت إليها من خلال الزيارات الميدانية بمواقع الشركات والمصانع المتعثرة يتضمن البيانات الخاصة بالوضع القانوني والفني لها والالتزامات المالية وعدد العمالة وتوصيات الفريق المكلف.

وأشارت إلى أن فريق العمل الميداني المكلف بحصر الشركات والمصانع المتعثرة بالمنطقة الغربية أنجز مهامه بنسبة 60% ويعمل على استكمال مهامه بحصر الشركات والمصانع بطرابلس الكبرى خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بحصر الشركات والمصانع المتعثرة بالمدن الأخرى بالمنطقة الغربية، بحسب البيان.

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