إعادة تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي

أعلنت شركة الزويتينة للنفط والغاز اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل معمل الغاز بميناء الشركة بمنطقة الهلال النفطي وسط البلاد بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر تقريبًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن معمل الغاز يعتبر أحد الوحدات الرئيسية للميناء النفطي التابع لشركة الزويتينة للنفط والذي يتم من خلاله تغطية السوق المحلى بغاز الطهى وتصدير الغاز السائل إلى الخارج.

ومن المتوقع أن تساهم إعادة تشغيل معمل الغاز في عودة الإنتاج لمعدلاته السابقة، والتي تأثرت بعد إغلاق الموانئ والحقول النفطية مما أدى لانخفاض شديد في إنتاج الوقود والغاز في شركات التكرير المحلية لأسباب منها تراكم المكثفات المخزنة التي سيسبب حرقها للتخلص منها ضررا بالغا للبيئة.

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