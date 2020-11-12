اقتصاد

لجنة حكومية تدرس أوضاع الشركات المتعثرة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة الشركات المتعثرة في وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة مصطفى قداره، بحثت فيه تقارير نتائج الزيارات الميدانية الخاصة بحصر الشركات والمصانع في المنطقة الغربية، واستعرض الحضور تقرير نتائج الزيارات بما فيها البيانات الخاصة بالوضع القانوني والفني لها والالتزامات المالية وعدد العمالة وتوصيات الفريق المكلف بمهمة الزيارات.

وقال قداره إن فريق العمل الميداني المكلف أنجز مهامه بنسبة 60%، وتابع بأنه يعمل على استكمال مهامه بحصر الشركات والمصانع بطرابلس الكبرى خلال الأيام المقبلة، ومن ثم البدء بحصر الشركات والمصانع المتعثرة بالمناطق الأخرى.

يذكر أن لجنة حصر الشركات المتعثرة عقدت اجتماعها في نهاية سبتمبر الماضي حيث ناقشت فيه آلية عملها وسبل تنفيذ مهامها، إذ أعلنت وفق قرار تشكيلها تكليف فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة وتقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني بالإضافة إلى حصر العمالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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