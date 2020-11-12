مساع لتعزيز دور مكاتب العمل في تدريب الباحثين عن العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، مع رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ خيري الهاميسي وعميد بلدية يفرن حسين كافو، سير العمل في مكاتب العمل والتأهيل ببلديات الجبل واحتياجاتها.

وناقش الأمين في الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة أمس الأربعاء، سبل تعزيز التواصل مع المكاتب بما يضمن مشاركة كافة المكاتب في برامج ومشاريع تدريب ودعم الباحثين عن العمل، وفقاً لما نشرته وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت اللجنة التنسيقية بالوزارة قد عقدت اجتماعها الثالث أمس الأربعاء للاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال لوضع البرنامج النهائي للاحتفال والمشاركة بهذا الأسبوع.

ويشار إلى أن البرنامج سينطلق يوم الأحد المقبل والذي يهدف بدوره إلى تحفيز الباحثين عن العمل للانضمام إلى رواد الأعمال.

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