ارتفاع ملموس للعملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بشكل ملموس في تداولات مساء اليوم الخميس، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 15:30 بـ6.370 دنانير، مرتفعا بذلك 7 قروش، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا 6.400 دنانير، فيما جرى تداول اليورو بـ7.500 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وتم بيعه في سوق المشير مساء اليوم بـ285 للغرام.

وبشأن العملات الأخرى، صعدت الليرة التركية أمام الدينار وجرى تداولها بـ83 قرشا لليرة، فيما صعد الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وجرى تداوله بـ2.320 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية