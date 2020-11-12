اقتصاد

ارتفاع أسعار الخضروات يكوي المواطن في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد أسعار سوق الخضار في مدينة مصراتة ارتفاعاً مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أسعار الطماطم والبصل والخيار، ويعزو مواطنون الأسباب إلى جلب هذه الخضار وخاصة الطماطم من مدن بعيدة.

ويصل سعر كيلو الطماطم في السوق إلى 9 دنانير بعد أن كان سعرها في متناول الجميع، ليُضاف حمل آخر على المواطن في كيفية الحصول على الخضروات بسعر يناسبه.

وأكد أحد التجار لـ”218″، أن ارتفاع أسعار الخضروات يعود لجلبها من مدينة البيضاء التي تفصلها مسافات طويلة عن مدينة مصراتة، ولإغلاق الطريق، إضافة إلى رفع السعر من قبل التجار الذين يقومون بتخزين هذه الخضار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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