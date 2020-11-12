اتحاد عمال “البريقة” يبحث هموم المستخدمين في الشركة

بحث اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط، ببنغازي، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بسير العمل بالشركة، والمتمثلة في ضرورة عقد اجتماع دوري مسبق الإعداد لاتحاد العمال بالشركة، مع التشديد على أهمية توحيد الرؤية وجدول الأعمال لاجتماعات اتحاد العمال بكافة مواقع الشركة، ووضع بنود للاجتماعات المقبلة، إضافة لبحث مشكلة التأمين الصحي والمشاكل الإدارية والمالية التي يواجهها المستخدم، ومشكلة تأخر برامج التدريب والتطوير.

كما تضمن الاجتماع مناقشة إمكانية تعزيز الاجتماعات المقبلة بحضور مديري المالية والمراجعة والقانونية، وذلك لإحاطتهم بالمشاكل وللاستماع لردودهم بالخصوص، إلى جانب بحث قرار زيادة المرتبات الخاص بعامة مستخدمي القطاع وإعادة النظر بضريبة الدخل وضرورة توفير بيئة العمل المناسبة للمستخدم بكافة المناحي الحقوقية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الشركة الإدارية بمنطقة البركة، رئيس اتحاد عمال الشركة محمد أمراجع، ورئيس اتحاد عمال موقع مستودع مرسى البريقة ورئيس اتحاد عمال بنغازي وعبر الدائرة المغلقة رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد عمال ـ طرابلس، إضافة للعديد من أعضاء الشركة.

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