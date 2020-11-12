اقتصاد

استمرار تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار واليورو.. أخـر الأسـعـار

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار واليورو والجنية الاسترليني ارتفاعا ملحوظاً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية والليرة التركية ارتفاعاً جديداً، فيما استقر الذهب مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 12-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.36 دينار
الدولار حوالة تركيا = 6,38 دينار
اليورو = 7.50 دينار
الجنية الإسترليني 8.35 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 2.32 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الذهب عيار 18 الكسر = 267 دينار للجرام
الذهب عيار 21 = 310 دينار للجرام
الذهب عيار 24 = 354 دينار للجرام
الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار
الذهب جديد عيار 21 بـ 375 دينار
الدولار “بشيك المصدق” = 7.69 دينار “التجارة والتنمية”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.64 دينار “مصرف الوحدة”.
دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.14 دينار “مصرف الجمهورية”.

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  • السبب واضح ومعروف /
    كله بسبب السوق السوداء الي جايين بيه التوانسةً والمصريينً ومحاولات تخصيص القطاع العام في ليبيا لكمشة مجارم ومهربين وهجلات –
    لو ان وزارة الاقتصاد الليبية تكون جادة في العمل والامن الاقتصاد الوطني ودعم القطاع العام وحمايته ورصد مبالغ أرباح الانتاج الليبي داخل المصارف الليبية وتخطيط إعلامي لرفع مستوى التسويق المنتج الليبي ومحافظة على جودته لما كان هناك حتى شيء اسمه سوق سوداء ولا سوق زرقاء –
    لكانت العملية المصرفية تتم عن طريق المصرف والمعاملات النقدية بكل أمانة وحماية لجميع إنحاء مصارف العالم – وحتى داخل المطارات . لكن بهالشكل لا يمكن إقامة دولة محمية .

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