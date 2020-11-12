استمرار تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار واليورو.. أخـر الأسـعـار

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار واليورو والجنية الاسترليني ارتفاعا ملحوظاً مقابل الدينار، كما سجلت العملات العربية والليرة التركية ارتفاعاً جديداً، فيما استقر الذهب مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 12-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.36 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6,38 دينار

اليورو = 7.50 دينار

الجنية الإسترليني 8.35 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.32 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 267 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 310 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 354 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 375 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.69 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.64 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.14 دينار “مصرف الجمهورية”.

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