“الخليج العربي” تبحث إمكانية إنشاء تقييم إلكتروني للمستخدمين

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي للنفط”، محمد بالقاسم بن شتوان، مع عضو لجنة الإدارة المالية والموارد البشرية، أشرف العبار إمكانية تجهيز الموظفين التقييم السنوي للمستخدمين آليًا، بدلاً من النماذج الورقية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالشركة، شرح متكامل لآلية إجراء التقييم السنوي للمستخدمين آلياً بدلاً من النماذج الورقية، وذلك ضمن البرامج التي أعدتها إدارة تقنية المعلومات لاستخدام التقنية في جميع المعاملات، والذي سيكون له الأثر الجيد في توفير الجهد والوقت من خلال استعمال التقنيات الرقمية الحديثة، بحسب البيان الذي نشرته الشركة عبر منصتها الرسمية.

وحضر الاجتماع عضو لجنة إدارة المالية والموارد البشرية فرج المشاي، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي وعضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات.

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