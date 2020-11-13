“الثني” يبحث آلية حلحلة مشكلات “المطاحن الوطنية”

ناقش رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، جملة من المشكلات التي تواجه شركة “المطاحن الوطنية”.

وتضمن الاجتماع الذي عقد في مكتبه ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، بحث هذه المشكلات وسبل حلحلتها، إضافة لتقديم واستعراض خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.

وشارك في الاجتماع، وزير الصناعة السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.

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