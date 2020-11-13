“مليتة للنفط” تجرى صيانة لآبار حقل “أبو الطفل”

أعلنت شركة “مليتة للنفط والغاز”، في منشور نشرته عبر منصتها الرسمية، عن استكمال أعمال الصيانة وإرجاع البئرين 13 و70 بحقل أبو الطفل إلى الإنتاج.

وأضافت الشركة، في البيان ذاته، أن أعمال الصيانة تمت بمشاركة أقسام الصيانة والإنتاج والسلامة بدعم من قسم الخدمات، حيث قامت الفرق الفنية باستبدال حوالي 65 مترًا من خط النقل المتآكل، والذى أدى إلى بعض المشكلات الفنية وتحويل إنتاج البئرين على المجمع M5.

وأعلنت الشركة كذلك عن إتمام عملية استبدال الجزء العلوي من رأس البئر، وتغيّر صمام الأمان للبئر رقم 17 بحقل “أبو الطفل”، وذلك بعد إجراء عملية مراقبة ضغط البئر لمدة 72 ساعة.

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