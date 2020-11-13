شركة تركية تقدم عرضاً لتطوير مطار مصراتة الدولي

عقدت مصلحة المطارات اجتماعا مع شركة “البيرق” التركية، بشأن مشروع إعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي.

وقدمت شركة البيرق عرضا رئيسًا يتضمن تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بالمطار بمساحة إجمالية تبلغ 610 هكتارات.

واستعرضت الشركة التركية المناطق المستهدفة بالإضافة إلى مكونات المشروع الرئيسة وتوزيعها, ومن بينها محطة الركاب ومواقف الطائرات وحظائر الشحن إلى جانب مراكز صيانة الطائرات ومحطات تزويد الوقود والبنية التحتية والخدمية الأخرى ذات العلاقة بتشغيل المطار.

وشمل العرض سبل تقديم الخدمات بالجانبين الجوي والبري، وبما يتماشى مع النمو المستقبلي المتوقع لحركة المسافرين والشحن، وحسب المعايير المتعارف عليها محليًا ودوليًا.

وحضر الاجتماع رئيس المصلحة، ومدير عام مطار مصراته الدولي ومساعده، ومديرو الإدارات والمكاتب، ورؤساء الأقسام المختصة بالمصلحة والمطار، بالإضافة إلى مختصين من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية