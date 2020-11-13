رويترز: ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر نفطي اليوم الجمعة أن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى حوالي مليون و215 برميل يوميا بعد استئناف العمل بمعظم الحقول والموانيء النفطية في البلاد.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت السبت الماضي تمكن العاملين بها من رفع معدلات الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل نفط في اليوم، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها المؤسسة والشح الكبير في ميزانياتها.

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