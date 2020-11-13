الوطنية للنفط طرابلس: تشغيل معمل غاز الطهي في ميناء الزويتينة بعد رفع القوة القاهرة

طرابلس 13 نوفمبر 2020 (وال) – قالت المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس، التي يرأسها المدعو مصطفى صنع الله، إنه تم تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي بتاريخ 8-11-2020 بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه “بعد رفع القوة القاهرة عن الميناء من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والتوجيهات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بأهمية العودة السريعة إلى الإنتاج مع دعمها المتواصل، تمكن العاملون بالمعمل في وضعه على الإنتاج في ظروف صعبة لكن مع إصرار المشرفين والفنيين الذين واصلوا الليل بالنهار متحدين كل الصعاب مدركين أهمية هذا المعمل وما ينتجه من كميات لغاز الطهي وحاجة المواطنيين أليه تمكنوا من وضعه على الإنتاج”، على تعبيرها.

ولفتت إلى أن “المعمل يستقبل حاليا كميات المكثفات من حقل أبو الطفل عن طريق حقل 103 والذي من المتوقع أن تزداد الكميات بعد أيام عندما يتم تشغيل معمل الغاز بحقل 103د، مشيرةً إلى أن معمل الغاز يعتبر أحد الوحدات الرئيسية لميناء الزويتينة النفطي التابع لشركة الزويتينة للنفط والذي تم إنشائه مع بداية إنتاج الشركة سنة 1968 ومستمر في العمل وتعاقبت على تشغيله سنوات تجاوزت نصف قرن، ويتم من خلاله تغطية نسبة كبيرة من السوق المحلى بغاز الطهى كما يتم من خلال الميناء تصدير كميات من الغاز السائل إلى الخارج”، على زعمها. (وال – طرابلس) س س

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