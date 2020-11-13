بعد توقفه منذ نحو عام.. إعادة تشغيل معمل الغاز في “الزويتينة”

أعلنت شركة “الزويتينة للنفط”، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تشغيل معمل الغاز بميناء “الزويتينة” النفطي، بعد توقف دام لأكثر من عشرة أشهر.

وقالت الشركة إن معمل الغاز الذي تم تشغيله في الثامن من نوفمبر الجاري يعتبر أحد أهم الوحدات الرئيسة لميناء “الزويتينة” التابع للشركة، موضحة أنه تتم تغطية السوق المحلي بغاز الطهي، من خلالها، إضافة إلى تصدير الغاز السائل إلى الخارج.

وفي سياق آخر، علمت “218” من مصدر مسؤول، يعمل في قطاع النفط، أن ميناء “الزويتينة” صدّر شحنة نفط خام عبر ناقلة النفط “ستاموسلك”، بلغت 600 ألف برميل نفط خام، وتوجهت إلى إيطاليا.

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