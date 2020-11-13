“عملة رقمية” قد تغيير القطاع المالي في منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال حلقة نقاش افتراضية استضافها البنك المركزي الأوروبي، أنهم يخططون لابتكار عملة رقمية أوروبية في غضون سنوات، مما سيحدث تغييرًا ملموسًا في القطاع المالي بأكمله في منطقة اليورو.

وأضافت الرئيسة “إذا كان أرخص وأسرع وأكثر أماناً للمستخدمين، وإن كان ذلك سيساهم في تحقيق سيادة نقدية واستقلال ذاتي أفضل لمنطقة اليورو، أعتقد أنه يجب علينا استكشافه” مشيرةً إلى أن هذه العملية تتطلب معالجة المخاوف بشأن غسيل الأموال والخصوصية والتكنولوجيا المعنية، مما يتسبب في استغراق ما بين سنتين وأربع سنوات قبل أن يتم إطلاق هذا المشروع

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