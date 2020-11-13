غلاء الأسعار يكوي مواطني أمسيحل

أثقل غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوق الخميس بمنطقة امسيحل كاهل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الراهن ناهيك عن انعدام السيولة النقدية بالمصارف.

ويشهد سوق الخضار ببلدية سوق الخميس امسيحل ارتفاعا مطردا على مستوى أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات، واقع جعل المواطن يبدي تذمره واستنكاره من هذا الارتفاع الذي بات يشكل عقبه أمام توفير احتياجاته الأساسية.

وأضحت الحياة بالنسبة لمواطني امسيحل صعبة من كل النواحي في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن، ما يدفع المواطن إلى محاولة اقتناء حاجاته الأساسية فقط إن سمحت له ميزانيته بذلك حيث لم يعد قادرا إلا على النظر فقط وإشباع عينه.

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