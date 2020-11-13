اقتصاد

غلاء الأسعار يكوي مواطني أمسيحل

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثقل غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوق الخميس بمنطقة امسيحل كاهل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الراهن ناهيك عن انعدام السيولة النقدية بالمصارف.

ويشهد سوق الخضار ببلدية سوق الخميس امسيحل ارتفاعا مطردا على مستوى أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات، واقع جعل المواطن يبدي تذمره واستنكاره من هذا الارتفاع الذي بات يشكل عقبه أمام توفير احتياجاته الأساسية.

وأضحت الحياة بالنسبة لمواطني امسيحل صعبة من كل النواحي في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن، ما يدفع المواطن إلى محاولة اقتناء حاجاته الأساسية فقط إن سمحت له ميزانيته بذلك حيث لم يعد قادرا إلا على النظر فقط وإشباع عينه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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