تعافي إنتاج النفط الليبي بشكل أسرع من المتوقع

طرابلس 13 نوفمبر 2020 (وال) -قال مصدر بقطاع النفط الليبي، اليوم الجمعة، إن إنتاج البلاد النفطي يبلغ حاليا 1.215 مليون برميل يوميا، إذ يتعافى قطاع النفط في البلد العضو في منظمة “أوبك” بأسرع من المتوقع، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 7 نوفمبر الجاري، إن الإنتاج بلغ 1.04 مليون برميل يوميا.

ويرتفع إنتاج ليبيا النفطي بشكل مطرد، منذ 26 أكتوبر الماضي، حيث أنهت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة، على آخر المنشآت المغلقة بسبب الحصار.

وفاجأ التعافي السريع للإنتاج النفطي الليبي المحللين، وشكل تحديا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا للجنة وزارية في 17 نوفمبر الجاري، والتي ربما توصي بتعديل حصص الإنتاج، حين يجتمع جميع وزراء المجموعة في 30 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

وفي الوقت الراهن، من المقرر أن تقلص مجموعة “أوبك+” تخفيضات الإنتاج، البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، بنحو مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، لكن المجموعة تدرس تمديد التخفيضات الحالية ثلاثة أو ستة أشهر، أو ربما تعميقها.( وال طرابلس) س خ.

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