المونيتور: القاهرة قلقة على العمال المصريين في ليبيا .. فيما تكافح طرابلس لتحقيق الأمن

قالت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى بمصر هدى الملاح اليوم الحمعة لـ “المونيتور” إن استقرار ليبيا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل للعمالة المصرية.

وأضافت أنه نتيجة لذلك سيكون هناك ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج وهو أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي الذي تأثر بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو إلى مستوى قياسي تجاوز 27.8 مليار دولار مقارنة بـ 25.2 مليار دولار في العام السابق وانخفضت التحويلات في أبريل ومايو ويونيو.

وتابعت ” الملاح ” بالقول إن مصر مهتمة للغاية بسلامة مواطنيها في الخارج وتناقش سبل حمايتهم لأن سلامتهم مهمة لتحسين الاقتصاد القومي، وفقا للموقع.

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