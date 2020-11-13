حركة نشطة بميناء طرابلس البحري

استقبل ميناء طرابلس البحري سفن تجارية بحمولات متنوعة، حيث دخلت أرصفة الميناء سفينة نقل الأسمنت “ستاري ام” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها نحو 10 آلاف طن من الأسمنت المكيس، بالإضافة إلى سفينة النقل “ويتني بي” والتي تتبع الوكيل الملاحي طرابلس للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها نحو 2500 طن من الموز.

وفي سياق متصل استقبل الميناء أيضا سفينة نقل الأسمنت ” سكاي مون” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 3 آلاف طن من الأسمنت المكيس، إضافة لدخول ناقلة نقل وقود الغاز كونكورد التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5500 طن من الغاز المسال.

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