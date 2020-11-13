الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على الحسابات الختامية لميزانيات الأعوام الثلاثة الماضية

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة أمس الخميس اجتماعها العادي لعام 2020 في العاصمة السنغالية داكار.



وبحسب المركز الإعلامي للمصرف فقد تم خلال الاجتماع المصادقة على الحسابات الختامية لميزانيات المصرف للسنوات المالية الثلاثة الماضية “2017 و2018 و2019″، وكذلك المصادقة على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع.

يذكر أن مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة تأسس عام 1999 ويتبع تجمع دول الساحل والصحراء وتملك ليبيا فيه الحصة الأكبر، وللمصرف فروعا في عدة دول أفريقية كما يملك نسبة 80 في المئة من أسهم مصرف الواحة.

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