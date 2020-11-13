العملات الاجنبية تحافـظ على ارتفاعها مقابل الدينار.. أخـر الأسـعـار

حافظت اسعار العملات الاجنبية على ارتفاعها مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الجمعة.
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 13-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.36 دينار
الدولار حوالة تركيا = 6,38 دينار
اليورو = 7.48 دينار
الجنية الإسترليني 8.40 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 2.32 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الذهب عيار 18 الكسر = 267 دينار للجرام
الذهب عيار 21 = 310 دينار للجرام
الذهب عيار 24 = 354 دينار للجرام
الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار
الذهب جديد عيار 21 بـ 375 دينار
الدولار “بشيك المصدق” = 7.75 دينار “التجارة والتنمية”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.67 دينار “مصرف الوحدة”.
دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.14 دينار “مصرف الجمهورية”.
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