بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14/11/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 14 نوفمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية :
الدولار الأمريكي – طرابلس 6.36 و6.37 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.35 دينار
حوالات دبي-تركيا – 6.385 دينار
اليورو = 7.48 دينار
الجنية الإسترليني 8.40 دينار
الليرة التركية 0.83 دينار
الدينار التونسي 2.32 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الدينار الأردني 8.90 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ267 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ دينار
دولار بشيك المصدق: – 7.75 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.67 “مصرف الوحدة” – 7.14 “مصرف الجمهورية”.
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