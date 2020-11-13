حملة تفتيش على مصانع ومحلات بيع الحلويات والمعجنات والمخابز والأسواق التجارية في بنغازي

بنغازي 14 نوفمبر 2020 (وال)- يُواصل جهاز الحرس البلدي بنغازي، حملاته التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في المدينة.

وأكد رئيس غرفة العمليات بالجهاز مقدم منير قرقوري، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مصانع ومحلات بيع الحلويات والمعجنات والمخابز والأسواق داخل المدينة، من أجل متابعة الحالة العامة بالأسواق والمحال التجارية، لتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مقدم منير قرقوري إلى أن تلك الإجراءات؛ تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، قال مدير مكتب الإعلام لفرع بنغازي ملازم أول محمد العبيدي، إن غرفة العمليات التابعة للجهاز، نفذت عدة حملات يومية موسعة على المحال التجارية والصناعية في نطاق المدينة، وذلك بالتعاون مع الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

وأضاف العبيدي أن الهدف من هذه الحملات؛ الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منه وللمجتمع، مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح العبيدي أن هذه الحملات جاءت تنفيذًا لتعليمات مدير الفرع مقدم فرج العقوري، بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة. (وال- بنغازي) هــ أ / ر ت

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