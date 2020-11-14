مصرف ABC ينشر النتائج المالية للفصول الثلاثة الأولى من 2020

نشر مصرف ABC “المؤسسة العربية المصرفية ” -الخميس، على موقعه الرسمي- بيانات حديثة أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام 2020 م، فيما شمل التقرير بيانات عامة تخص الـ9 الأشهر الأولى من العام الجاري.

و أوضحت إدارة المصرف عبر البيانات الحديثة التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن إجمالي الخسائر العائدة إلى مساهمي المصرف منذ مطلع العام الجاري بلغت 56مليون دولار وهي خسارة أقل بـ11مليون دولار بالمقارنة مع نتائج النصف الأول التي سجلت خسارة قدرها 67 مليون دولار والتي نتجت وقتها إثر عملية احتيال سجلت مطلع العام الجاري إلى جانب تداعيات وباء كورونا.

وأشارت إدارة مصرف ” ABC ” –”الذي تملك ليبيا فيه قيمة استثمارية نسبتها 59.3% باسم مصرف ليبيا المركزي، ويعد أكبر مستثمر فيه، فيما تبلغ القيمة المالية لمجموع الأسهم 3.100 مليار دولار”- إلى أنها عملت على تعزيز الموقف المالي للمصرف بميزانية عامة وصفتها بالمتينة لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة نتج عنها أرباح قدرها 191مليون دولار عن الفترة ذاتها وهي قيمة لم يخصم منها اقتطاع المخصصات وهي أعلى بــ77مليون دولار بالمقارنة مع النصف الأول من العام الجاري التي حقق فيها 114 مليون دولار .

وقالت إدارة المصرف بأن إيردات المصرف العام الماضي قدرها 210 مليون دولار.. وشملت البيانات مستوى الايرادات من الصفقات المالية والتي بلغت نسبة دخلها التشغيلي نحو بنسبة 85% بالمقارنة مع العام الماضي، كم أوضحت إدارة الـــ abc -التي يترأس إدارتها الصديق الكبير الي جانب مهامه الرسمية كمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي تقلده في سبتمبر 2011 – بأنها مستمرة في ترتيب الصفقات المالية بأنواعها وعمليات التمويل بأشكالها المختلفة مبيناً بأنه قام بترتيبات قدرها 19 مليار دولار من أدوات الدين العام خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام 2020 .

وجاء في البيانات المعلنة عبر الموقع الرسمي للمصرف بأن abc سجلت إمكانية لتغطية السيولة النقدية بنسبة 266% خلال التسعة الاشهر الأولى فيما بلغت نسبة السيولة الصافية 120% عن الفترة ذاتها .. ومن ضمن البيانات المنشورة فان ربحية السهم الواحد بلغت 0.02دولار امريكي بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2019 .

وسجل مجموع الدخل الشامل الراجع إلى مساهمي المصرف ماقيمته 38مليون دولار وهو اعلى ما سجله abc بالمقرانة مع التفرة ذاتها من عام 2019 .. أما عن الدخل التشغيلي فقد بلغت قيمته خلال الربع الثالث من العام الجاري 188 مليون دولار مسجلا تراجع قدره 4% بالمقارنة مع الفترة داتها عام2019 التي سجل فيها المصرف مجموع دخل تشغيلي قدره 196 مليون دولار.

بلغت مخصصات القروض المتعثرة خلال هذه الفترة 60 مليون دولار أمريكي، بالمقارنة مع 25 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.. أما عن الميزانية العامة للمصرف فقد شملت البيانات الحديثة ان اجمالي الودائع خلال هذا العام سجلت 20.4مليار دولار وهي اقل بنحو 600مليون دولار بالمقارنة مع العام الماضي التي بلغت 21 مليار دولار وقتها.

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