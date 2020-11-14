اقتصاد

“كورونا” يقوّض الطلب على النفط.. والإنتاج الليبي يعود للواجهة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط العالمية عند جلسة إغلاق الجمعة، بعد الضغوط التي تتعرض إليها جراء المخاوف من تعافي الاقتصاد العالمي الطلب على الوقود؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا، 51 سنتًا مسجلاً 43,02 دولارًا للبرميل وهو الانخفاض الثاني على التوالي، وبالمقابل نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا لتسجل 40,46 دولارًا للبرميل.

وكانت مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد زادت 4,3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع انخفاض متوقع 913 ألف برميل.
وكانت “رويترز” قد أعلنت، أمس، أن إنتاج ليبيا النفطي، قد ارتفع إلى أكثر من 1.2 مليون برميل، يوميَا، مما سيزيد الضغط على أسعار الخام.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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