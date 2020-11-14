“العشرين” تحسم قرارها بتمديد تعليق مدفوعات الدين بعد 2020

اتفق وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين حول ملف تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020.

وقررت المجموعة استكمال شروط المبادرة المتفق عليها في أبريل الماضي، وتضمنت هذه الشروط وضع ثلاثة مسارات ترتكز على فترة نفاد تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والالتزام بمتطلبات الانضمام فيها، وكذلك التواؤم مع نماذج سداد الديون إلى جانب الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون.

كما اتفق وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين حول المسائل القائمة، والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على النسخة الموسّعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

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