مؤسسة الصالون الاقتصادي تصدر بياناً للإشادة والمناشدة بتأكيد الإستقلال الكامل للقضاء الليبي

أصدر مدير وأعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي بياناً للإشادة والمناشدة بتأكيد الإستقلال الكامل للقضاء الليبي

ونص البيان : نشيد نحن الموقعون ادناه بالإتفاق المبدئي المدون بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، الذي أكد على استثناء السلطة القضائية من المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من إتفاق الصخيرات السياسي.

ونناشد بتأكيد استبعادها من أي محاصصة سياسية أو جهوية تنال من ضمانات استقلال القضاء، الذي هو ضمانة أساسية للمواطن ودولة القانون والحريات، التي كنا نطمح إليها ونطمع في تدعيمها.

الموقعون:-

د. طه بعره

أ. ادريس الشريف

م. منذر الشحومي

م. محمد الهادي حسن

أ. محمد الحويج

أ. طلال المشوط

د. خالد الزنتوتي

أ. نعمان البوري

أ. ناصر نجم

أ. زياد فكيني

د. عبد السلام نصية

أ. المهدي بلقاسم

أ. عز الدين مصدق

أ. منية عتيقة

م. ربيع بن عمر

د. عبد الله الحاسي

د. ابوبكر ابو القاسم

أ. محمد نصرات

أ. ربيع شرير

د. توفيق الطويل

م. لؤي الماجري

د. عمران الشائبي

أ. حسني بي

أ. محمد بالنيران

د. علي عطية أ.

مصباح العكاري

د. عثمان البصير

أ. محمد حماد

أ. أكرم الغزيوي

أ. حمزة أبو ظهير

أ. صلاح القبلاوي

أ. أمير سكران أ.

عبد الرحيم الشيباني

د. سليمان الشحومي

د. محمود الاوجلي

م. رمضان الشاوش

أ. عصام العول أ.

رشيد صوان أ.

أحمد سيالة د.

ابو بكر المنصوري

أ. محمود الوشاحي

أ. اسام الابيرش

د. علي الشريف

أ. خالد السكران

أ. نادية جعودة

أ. موفق السراج

أ. عمر فركاش

د. عبد الله كبلان

أ. مسعود قريفة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية