مؤسسة الصالون الاقتصادي تصدر بيان ومناشدة باجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي

أصدر مدير وأعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي بيان ومناشدة باجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

ونص البيان: نتابع نحن الموقعون ادناه عن كثب مداولات الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بتونس، والذي يعكف على رسم خارطة طريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

واستشعاراً منا بالأهمية العاجلة لتوحيد السلطة النقدية في البلاد، ومعالجة الأزمات الاقتصادية التي انهكت المواطن. ندعوا السادة صناع الميثاق السياسي الحديث، أن يضمنوا نصاً صريحاً ملزماً ومحدداً بزمن قاطع، توحد بموجبه السلطة النقدية متجسدة في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي والنظام المصرفي، للضلوع بمهامها المحددة وفقاً لقانون المصارف وتعديلاته.

الموقعون:-

أ. مصباح العكاري

د. طه بعره

أ. منذر الشحومي

أ. أكرم الغزيوي

أ. زياد فكيني

أ. أحمد سيالة

د. علي عطية

أ. حمزة ابو ظهير

د. سليمان الشحومي

د. عبد الله الحاسي

د. علي عطية

أ. لؤي الماجري

م. رمضان الشاوش

د. عز الدين عاشور

د. علي الشريف

أ. المنصف الشلوي

د. ابو بكر المنصوري

أ. محمود الوشاحي

أ. اسام الابيرش

أ. نادية جعودة

د. عبد الله كبلان

أ. مسعود قريفة

أ. حسني بي

أ. موفق السراج

أ. محمد امحمد عبد الله

م. نجيب الاثرم

أ. خالد السكران

أ. محمود الاوجلي

أ. ادريس الشريف

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