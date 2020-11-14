مصرف “الساحل والصحراء” يعتمد الحسابات الختامية لميزانيات 3 أعوام

صادقت الجمعية العمومية لمصرف “الساحل والصحراء”، على الحسابات الختامية لميزانيات الأعوام الثلاثة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، عقدته الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، في العاصمة السنغالية داكار، بحضور وزير المالية والاقتصاد، فرج بومطاري.

وقد انتهى الاجتماع بالمصادقة على الحسابات الختامية لميزانيات المصرف للسنوات المالية الثلاثة الماضية “2017 و 2018 و2019″، إضافة للمصادقة على كافة بنود جدول أعمال الاجتماع.

يشار إلى أن مصرف “الساحل والصحراء” للاستثمار والتجارة تأسس عام 1999، ويتبع تجمع دول الساحل والصحراء؛ إذ تمتلك ليبيا فيه الحصة الأكبر، كما أن للمصرف فروعًا في عدة دول أفريقية، فضلاً عن امتلاكه حوالي 80% من أسهم مصرف “الواحة”.

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