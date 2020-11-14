اختتام اجتماعات الميزانية التقديرية لصندوق الضمان الاجتماعي لـ2021

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي أمس الجمعة، عن اختتام اجتماعات الميزانية التقديرية للصتندوق للعام المالي 2021.

وأوضح الصندوق في بيان، للجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية التقديرية لفروع صندوق الضمان الاجتماعي ومكاتبه الخدمية أمس الخميس أخر جلسات اجتماعاتها مع الفروع والتي انطلقت في الثاني من نوفمبر الحالي واستمرت حتى الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية والخاصة بالميزانية كانت جادة في تقدير الإيرادات وتصنيفها بحسب الجهات العامة والخاصة وحصرها، إضافة إلى مناقشة أوجه الصرف الفعلي والتقديري للفروع مع مراعاة الظروف الراهنة.

ومن المتعارف عليه، فإن الصندوق يقوم في كل عام بإعداد مشروع الميزانية وفق أسس علمية قريبة جداً من الواقع؛ من أجل إيفاء الصندوق بالتزامه تجاه فروعه والمضمونين والموظفين.

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