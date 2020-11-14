انخفاض مفاجئ للدولار مقابل الدينار.. أخـر أسـعـار العملات والذهب

سجل الدولار الامريكي انخفاضا مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، بينما حافظت اسعار العملات الاجنبية على ارتفاعها في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك الانخفاض لسعر الدولار على خلفية ترقب توقيع مذكرة التفاهم الليبية .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 14-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.27 و6.29 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6,31 دينار

اليورو = 7.45 دينار

الجنية الإسترليني 8.27 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.32 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 268 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 312 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 357 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 380 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.68 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.61 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.58 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.07 دينار “مصرف الجمهورية”.

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