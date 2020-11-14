الأغا: الكبير يتجاهل تقريرًا يحذر من تلاعب البنوك التركية بالاحتياطات النقدية الليبية

البيضاء 15 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، أن المدعو الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المُقال من مجلس النواب، يتجاهل تقريرًا مهمًا ينبه إلى ضرورة نقل الاحتياطات النقدية الليبية من العملة الأجنبية الموجودة كأرصدة في البنوك التركية خوفا من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، والتي قد يستعملها البنك المركزي التركي في معالجاته للأزمة.

وحذر الأغا، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من أن تركيا إذا لجأت لاستعمال الاحتياطات النقدية الليبية لمعالجة أزماتها، كما ينبه التقرير، فإن البنوك التركية ستكون عاجزة عن تنفيذ تعليمات مصرف ليبيا المركزي بالتصرف في أمواله الموجودة لدى تلك البنوك.

وأعرب الأغا، عن أسفه لأن التقرير المشار إليه موجود منذ أكثر من شهر، والكبير يتجاهله، كما تجاهل تقريرا سابقا عن الأرصدة الموجودة في البنوك القطرية منذ أكثر من عامين، بحسب قوله.

وأشار إلى أن تجاهل الكبير للتقرير، هو ما يفسر تصرفات المصرف المركزي وامتناعه عن فتح أرباب الأسر والحوالات الشخصية بالرغم من استئناف عمليات تصدير النفط وتجاوزه المليون برميل في اليوم، والاكتفاء بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنوك التركية والتي معظمها استيراد لسلع تركية. (وال – البيضاء) س س

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