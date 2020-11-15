الجمارك تؤكد عزمها مصادرة البضائع الموردة من الخارج مع نهاية العام الحالي

أعلنت مصلحة الجمارك اليوم الأحد، عن أنها سترفض الإفراج عن السلع والبضائع الموردة من الخارج بعد نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصلحة في بيان لها، بأنه مع إنتهاء يوم 31 ديسمبر القادم، لن يتمكن التجار من استلام بضائعهم في الموانئ والمنافذ البرية، فيما سيتم مصادرة جميع الشحنات بعد ذلك التاريخ.

وأشارت المصلحة في البيان إلى أن الإجراء يأتي تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والذي سمح للتجار بالاستيراد بدون اعتماد مستندي يثبت حصولهم على العملة الأجنبية المصرف المركزي بطرابلس.

وينص قرار الرئاسي على انتهاء الفترة المسموح للتجار بالاستيراد خلالها حتى يوم 31 من شهر ديسمبر من العام 2020. بينما قالت المصلحة أن الإجراء يأتي تطبيقا القانون وحماية الاقتصاد الوطني.

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