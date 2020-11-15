اقتصاد

لجنة الازدواج الوظيفي تبحث تسوية الدفعة 186

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق، التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، بدراسة مستندات حالة الازدواج الوظيفي ضمن الدفعة “186”.

وأكد رئيس اللجنة والمدير العام للمركز في بيان نُشر عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل، مسعود القذافي، أن مهام اللجنة واختصاصاتها متمثلة في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط وليست لجنة إفراجات.

وفي وقت سابق، بحثت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي لـ 210 حالات ازدواج وظيفي ضمن الدفعة 185.

وطالبت اللجنة من مكاتب العمل بالوزارة الإسراع في استلام النسخ الورقية، مشيرة الى أن الدفعة ستحال إلى وزارة المالية بحسب السياق المتبع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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