ميناء الزاوية يُصدّر 3 ملايين برميل نفط خلال 15 يوما

نشرت شركة الزاوية لتكرير النفط بيانات حديثة أظهرت حركة تصدير النفط من “خام الشرارة” خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

ووفقاً للبيانات، فإن ميناء الزاوية صدّر خلال 15 يوما أكثر من 3 ملايين برميل عبر 5 ناقلات بمتوسط 600 ألف برميل في كل عملية تصدير، ولم توضّح البيانات وجهة الشحنات.

واستقبلت أرصفة ميناء الزاوية شحنة وقود بنزين مستوردة لصالح شركة البريقة وصلت عبر الناقلة “فيلا دي” وعلى متنها أكثر من 31 ألف طن بنزين.

ويشهد ميناء الزاوية على حركة نشطة على صعيد صادرات النفط منذ أن عاد حقل الشرارة للعمل إذ يعد هو المزود الرئيسي من النفط الخام.

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