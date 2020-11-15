اقتصاد

ميناء الزاوية يُصدّر 3 ملايين برميل نفط خلال 15 يوما

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شركة الزاوية لتكرير النفط بيانات حديثة أظهرت حركة تصدير النفط من “خام الشرارة” خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

ووفقاً للبيانات، فإن ميناء الزاوية صدّر خلال 15 يوما أكثر من 3 ملايين برميل عبر 5 ناقلات بمتوسط 600 ألف برميل في كل عملية تصدير، ولم توضّح البيانات وجهة الشحنات.

واستقبلت أرصفة ميناء الزاوية شحنة وقود بنزين مستوردة لصالح شركة البريقة وصلت عبر الناقلة “فيلا دي” وعلى متنها أكثر من 31 ألف طن بنزين.

ويشهد ميناء الزاوية على حركة نشطة على صعيد صادرات النفط منذ أن عاد حقل الشرارة للعمل إذ يعد هو المزود الرئيسي من النفط الخام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك