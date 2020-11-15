الإخواني شكشك يأذن لحكومة السراج المرفوضة شراء لقاح كورونا بقيمة 9 ملايين دولار

طرابلس 15 نوفمبر 2020 (وال) – منح ديوان المحاسبة إذنا لما يعرف بـ “وزارة الصحة” بحكومة السراج المرفوضة على التعاقد للحصول على لقاح كورونا بقيمة 9 ملايين و619 ألف دولار.

وفي خطاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة منتهي الولاية الإخواني خالد شكشك إلى الوزارة المرفوضة، يوافق خلاله على الاستمرار في الإجراءات بما يضمن وصول اللقاح إلى ليبيا.

ونوه شكشك في خطابه إلى ضرورة اعتماد كل ذلك من الجهات المختصة، وأن تكون أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات المطلوبة. (وال – طرابلس) س س

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