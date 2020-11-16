اقتصاد

“فنترسهال الألمانية” تدعم الواحات لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تواصل دعمها للمناطق القريبة من الحقول النفطية ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وإنها قامت برعاية من شركة فنترسهال الالمانية -الأحد – بتسليم جهاز PCR الخاص باجراء اختبارات Covid 19 وعدد من المشغلات كدفعة أولى لمساندة جهود مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات في مكافحة هذه الجائحة .

وحضر مراسم التسليم مندوب عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو المجلس التسييري لبلدية جالو ، ومندوب عن شركة فنترسهال ، وممثل لمركز مكافحة الأمراض بنغازي ، ومدير مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات.

كما قام الدكتور وائل الهواري وبحضور عدد من المختصين بالمركز بتقديم شرح وافي وعملي عن كيفية تشغيل الجهاز وكيفية فحص العينات والحصول على النتائج ويعد هذا الجهاز من الأجهزة المتطورة والذي لا يحتاج إلى تجهيزات مسبقة ويستخدم عادة للكشف على الحالات الطارئة والمستعجلة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق