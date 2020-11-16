“فنترسهال الألمانية” تدعم الواحات لمكافحة كورونا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تواصل دعمها للمناطق القريبة من الحقول النفطية ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وإنها قامت برعاية من شركة فنترسهال الالمانية -الأحد – بتسليم جهاز PCR الخاص باجراء اختبارات Covid 19 وعدد من المشغلات كدفعة أولى لمساندة جهود مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات في مكافحة هذه الجائحة .

وحضر مراسم التسليم مندوب عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو المجلس التسييري لبلدية جالو ، ومندوب عن شركة فنترسهال ، وممثل لمركز مكافحة الأمراض بنغازي ، ومدير مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات.

كما قام الدكتور وائل الهواري وبحضور عدد من المختصين بالمركز بتقديم شرح وافي وعملي عن كيفية تشغيل الجهاز وكيفية فحص العينات والحصول على النتائج ويعد هذا الجهاز من الأجهزة المتطورة والذي لا يحتاج إلى تجهيزات مسبقة ويستخدم عادة للكشف على الحالات الطارئة والمستعجلة .

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