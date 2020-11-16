“بوالخطابية” يشرف على توزيع الدقيق على مخابز طبرق وجمعياتها

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية”-الأحد- اجتماعاً مع مراقبة الإقتصاد والحرس البلدي وصندوق موازنة الأسعار، لمناقشة توزيع مادة الدقيق على المخابز والجمعيات الإستهلاكية، بما في ذلك رصد عدد الجمعيات والمخابز والكمية التي يتم تحديدها لكل مخبز وجمعية.

وأكد “بوالخطابية”، خلال الاجتماع على دور جهاز الحرس البلدي في مراقبة جودة الرغيف، كما طالب جهاز الحرس البلدي تقييم المخابز وأن المخبز الجيد من حيث النظافة وجودة رغيف الخبز سيمنح حصة إضافية من الدقيق الخاص بالمخابز المغلقة، في خطوة للتحفيز وتشجيعاً للملتزمين بالمعايير من أصاحب المخابز .

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