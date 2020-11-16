“عمل الوفاق” تحتفي باليوم العالمي لريادة الأعمال

تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي، بحوار وزاري تنظمه وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة “الوفاق”، بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وتشارك في فعاليات هذا العام، أكثر من 12 جهة محلية، وتتضمن فعاليات الأسبوع عددًا من الندوات والمؤتمرات بالإضافة الى ورش العمل واللقاءات على شبكة الإنترنت؛ بمشاركة نخبة من المختصين والدوليين.

ويتم خلال المنشط، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسة هي “السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والنظم الريادية”، بالإضافة إلى التعليم؛ مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير قطاع ريادة الأعمال من خلال الأخذ بعين الاعتبار المستجدات في السوق الحالية إلى جانب العمل على تقديم نماذج عملية، وصياغة حلول للتحديات لتحقيق فرص النمو والتطور لهذا القطاع على المستوييْن المحلي والدولي.

وفي السياق ذاته؛ يعتزم المشاركون في هذا الأسبوع التنظيم والتنسيق مع الشركاء المحليين؛ لتقديم حزمة من الفعاليات الريادية الهادفة.

يشار الى أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعقد سنويًا في 180 دولة عضو في الشبكة الدولية لريادة الأعمال , حيث يصل عدد المشاركين الى أكثر من عشرة ملايين عبر نحو 40 ألف فعالية تحتفل بقطاع ريادة الأعمال.

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