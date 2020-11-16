اقتصاد

ميناء طرابلس يترقّب وصول آلاف الأطنان من القمح والإسمنت

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتوقّع إدارة ميناء طرابلس وصول عددٍ من السفن، محمّلة بحبوب القمح والإسمنت.

وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة الليبية للموانئ؛ فإن إدارة ميناء طرابلس تترقّب وصول السفينة “نابولي” التابعة للوكيل الملاحي “المنتظمة”، وعلى متنها 4400 طنّ من الإسمنت السائب، بالإضافة إلى توقّع وصول السفينة “أمير بي” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا”، وعلى متنها 7800 طنّ من الإسمنت المكيس.

ورست الباخرة “أونيجو ريو”، التابعة للوكيل الملاحي “المحيط الهادي”، في منطقة “المخطاف”، وعلى متنها ثمانية آلاف طنّ من حبوب القمح.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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