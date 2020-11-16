الليبية للموانئ تناقش مشروع الميزانية التقديرية للشركة لعام 2021

عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع الميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات للشركة الليبية للموانئ لعام 2021، اجتماعها الأول بالعاصمة طرابلس.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع الذي حضره كامل أعضاء اللجنة جميع الأبواب الخاصة بمشروع الميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات الخاصة بالإدارة العامة للشركة والفروع التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضا المصروفات والإيرادات الخاصة بفرع الشركة الجديد والمتمثل في فرع دار الصناعة والصيانة البحرية.

وانتهى الاجتماع بالوصول إلى الصيغة المبدئية لجميع الأبواب الخاصة بالميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات لسنة 2021، فيما سيتم إحالتها لمجلس إدارة الشركة للمناقشة واعتمادها من الجمعية العمومية في حال عدم وجود ملاحظات حولها، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية