ألمانيا تمدّد العمل بالخطة التحفيزية لشراء السيارات الكهربائية

قال وزير الاقتصاد الألماني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن بلاده تعتزم تمديد عمل صرف حافز شراء السيارات الكهربائية حتى 2025، إذ تنصّ الخطط الحالية للحكومة الألمانية على صرف هذا الحافز حتى نهاية 2021.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الحافز، إلى إنعاش مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وكانت الحكومة الألمانية قد رفعت هذا الحافز بشكل كبير، في إطار حزمة الحكومة الاقتصادية للتخفيف من تداعيات “كورونا”، ولوحظ، بعد قيام الحكومة بزيادة قيمة هذا الحافز؛ ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول عليه، بشكل ملحوظ.

وفي وقت سابق، وضمن خطط الحكومة الألمانية لإنعاش اقتصادها من تبعات “كورونا”، قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر فقط اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي.

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