انطلاق مباحثات توحيد حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين إلى مدينة البريقة، على هامش انطلاق مباحثات توحيد حرس المنشآت النفطية على مستوى البلاد.

وقال مصدر محلي تواصلت معه صحيفة صدى الاقتصادية، إن زيارة صنع الله تأتي مع انطلاق الاجتماعات الخاصة بتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية المنبثقة من اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 التي هي جزء من عدة مسارات تقودها بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.

وأضاف المصدر بأنه لاتوجد معلومات مؤكدة حول الملفات التي سيبحثها الاجتماع الذي يضم لجنة فنية مشكلة من مسؤولين بحرس المنشآت بمناطق الشرق والغرب والجنوب.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماعات رئيسة البعثة الأممية للدعم بالإنابة ستيفاني وليامز، ورئيسا حرس المنشآت النفطية في الشرق والغرب، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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