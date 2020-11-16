الشروع في توزيع سيولة نقدية في “غات”

أعلن المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي “غات”، عن استكمال الفرق الفنية التابعة له، رفقة فرع الرقابة الإدارية “غات”؛ أعمالهما مع إدارتيْ مصرفيْ “شمال أفريقيا والتجاري الوطني غات”، فيما يتعلق بتحديد سقف السحب لكل من المصرفيْن.

وبحسب البيان، الذي أصدره المكتب عبر منصته الرسمية، فإن مصرف “شمال أفريقيا” يمنح إمكانية السحب بسقف 1300 دينار لكل حساب جارٍ، بينما يمنح “المصرف التجاري الوطني غات” سقف سحب يبلغ 700 دينار لكل حساب جارٍ.

وأضاف المجلس البلدي أنه سيتابع العمل مع إدارتيْ المصرفيْن؛ وذلك لتحديد آلية مناسبة لتلافي أي أخطاء واردة بخصوص توزيع السيولة النقدية في المرات القادمة، بما يضمن وصول السيولة لكافة المواطنين، دون أي عراقيل.

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