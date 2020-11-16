مصرف التمويل الإسلامي يختار مجلس إدارته الجديد

عقدت الجمعية العمومية لمصرف التمويل الإسلامي، أمس الأحد، اجتماعها السنوي العادي الثاني لهذا العام بنصاب فاق 93٪.

وبحسب بيان للمصرف؛ اطلعت “218” على نسخة منه؛ فقد نوقشت في الاجتماع، الذي عُقد في بنغازي، قوائم المتقدمين لمنصب عضوية مجلس الإدارة وعددهم 34 متقدمًا، حيث تم عرض سيرهم الذاتية على المساهمين.

واختارت الجمعية العمومية تسعة أسماء، قالت إنهم توافرت فيهم شروط العضوية وفقا للنظام الأساسي وهم “إبراهيم رجب البركي ويوسف الحبتي وهيثم أحمد قجام وطارق فرج الورفلي وفتحي أحمد المفتي وحسام خليف وعلي عبد السلام ناصف، وخالد سالم الأفطس، وأيمن حمد علام”.

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