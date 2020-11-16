مجلس النواب بطرابلس: استمرار الاجتماعات لوضع سياسة اقتصادية موحدة للبلاد

عقدت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بطرابلس اجتماعها الثاني اليوم الاثنين بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس بالعاصمة، مع مندوبي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني.

ووفق بيان للجنة، يأتي الحدث استكمالاً لاجتماعات الفريق الفني الذي انعقدت الأسبوع الماضي، في إطار متابعات مجلس النواب للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على حياة المواطن.

وأضاف البيان، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على استكمال وضع رؤية مشتركة وموحدة بهدف وضع سياسة اقتصادية ناجعة، تخفف العبء عن المواطن، وكذلك عقد اجتماعات دورية لتحقيق مجموعة من التوصيات يمكن ترجمتها إلى واقع من خلال قرارات ومناشير تصدر من الجهات ذات الاختصاص.

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